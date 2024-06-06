Пенсіонери можуть збільшити свої виплати на 50%: що для цього треба зробити

Ця надбавка передбачена законом

Пенсіонери в Україні можуть збільшити свої виплати не тільки за допомогою надбавок. Аби на 50% виросло нарахування, літнім особам треба відстрочити свій вихід на відпочинок на 5 років та 7 місяців.

Як мовиться у законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", у разі, якщо літня особа не виходить на пенсію в 60 років і чекатиме віку в 65 років та 7 місяців, то надбавка до виплати здійснюватиметься у відсотках. Розмір доплати залежить від кількості років, коли особа не отримує нарахування.

Згідно за статею 29 цього закону:

якщо відстрочити пенсію на період до п'яти років – за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,5%;

якщо відстрочити пенсію на період від п'яти років – за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,75%.

Тому, якщо особа не вийде на пенсію вчасно на 5 років та 7 місяців, має право на надбавку 50%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам в Україні треба проходити ідентифікацію. Скільки платитиметься виплата між періодами перевірки даних.