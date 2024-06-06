Пенсионеры могут увеличить свои выплаты на 50%: что для этого нужно сделать

Эта надбавка предусмотрена законом

Пенсионеры в Украине могут увеличить свои выплаты не только с помощью надбавок. Чтобы на 50% выросло начисление, пожилым людям нужно отсрочить свой выход на отдых на 5 лет и 7 месяцев.

Как говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании", в случае, если пожилой человек не выходит на пенсию в 60 лет и будет ждать возраста в 65 лет и 7 месяцев, то прибавка к выплате будет осуществляться в процентах. Размер доплаты зависит от количества лет, когда лицо не получает начисления.

Согласно статье 29 этого закона:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Поэтому если лицо не выйдет на пенсию своевременно на 5 лет и 7 месяцев, имеет право на надбавку 50%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам в Украине нужно проходить идентификацию. Сколько будет платить выплата между периодами проверки данных.