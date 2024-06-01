Маленька пенсія, працювати довше і не тільки: що очікує українців у майбутньому, розповіли у Мінсоцполітики

Виходити на пенсію слід, коли фізично не в змозі працювати

У Мінсоцполітики порадили українцям заробляти та відкладати собі на пенсію і готуватися працювати "так довго, як зможемо". Адже через демографічні проблеми у майбутньому пенсійні виплати можуть бути невеликими.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", – сказала Марчак.

За її словами, наразі пенсію для одного пенсіонера забезпечує один платник податків, тобто співвідношення 1:1, але в майбутньому "ситуація, скоріше за все буде погіршуватися".

"Ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо", – сказала заступниця.

Марчак наголосила, що пенсійний вік в Україні становить від 60 до 65 років, проте українцям варто виходити на пенсію "вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати".

Раніше "Телеграф" писав, що у Мінсоцполітики розповіли, яке майбутнє чекає молодих українців.