Є повна інструкція: як загрузити скановану копію трудової книжки на вебпортал ПФУ

Під час відсканування треба дотримуватись певних вимог до оформлення

На вебпорталі Пенсійного фонду України громадяни мають право на подання електронних оцифрованих трудових книжок, їх копій та інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника. Вони надають інформацію про страховий стаж і сплачені страхові внески.

Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в складі персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, передбаченого Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Оцифрувати трудову книжку може роботодавець і сам власник. Це можна зробити протягом 5 років.

Які є вимоги до скан-копії трудової книжки

Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються у хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:

повинні бути кольоровими та чіткими;

відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);

формат зображення має бути .jpg або .pdf;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Завантажити відскановану трудову книжку можна за допомогою порталу ПФУ, подивившись інструкцію.

Водночас разом зі трудовою книжкою мають подаватись такі проскановані документи, як документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток та інші документи, які підтверджують періоди роботи, — у разі необхідності.

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