Есть полная инструкция: как загрузить сканированную копию трудовой книжки на вебпортал ПФУ

При отсканировании необходимо соблюдать определенные требования к оформлению

На вебпортале Пенсионного фонда Украины граждане имеют право на предоставление электронных оцифрованных трудовых книжек, их копий и других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника. Они предоставляют информацию о страховом стаже и уплаченных страховых взносах.

Сведения о трудовой деятельности работника хранятся в составе персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, предусмотренного Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Оцифровать трудовую книжку может работодатель и сам собственник. Это можно сделать в течение 5 лет.

Какие требования к скан-копии трудовой книжки

Скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки подаются в хронологическом порядке и должны отвечать следующим требованиям:

должны быть цветными и четкими;

отображать все реквизиты документа (название документа, серийный номер, дата выдачи, печати, подписи, ФИО владельца) и непосредственно сами записи (рекомендованное разрешение при сканировании — 300 dpi);

формат изображения должен быть .jpg или .pdf;

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Загрузить отсканированную трудовую книжку можно с помощью портала ПФУ, посмотрев инструкцию.

В то же время, вместе с трудовой книжкой должны подаваться такие просканированные документы, как документы о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет и другие документы, подтверждающие периоды работы, — в случае необходимости.

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