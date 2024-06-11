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Какие овощи подорожали в 5 раз: эксперт изучил для вас борщовый набор

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Овощи Новость обновлена 11 июня 2024, 12:45
Овощи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сезонные продукты могут дорожать из-за отключения света

Стоимость популярных продуктов на украинском рынке постоянно меняется и овощи борщового набора попали в этот список. В течение одного года больше всего выросла цена на свеклу, а упала — на капусту.

Цены на сезонные овощи летом могут меняться, ведь на них влияет урожайность, спрос и предложение, логистика и снабжение, а также энергетические затраты. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова для "Телеграфа".

Цены на основные ингредиенты для приготовления борща по сравнению с прошлым 2023 изменились так:

  • Капуста: стоимость снизилась в 4 раза с 36.5 грн/кг до 8 грн/кг.
  • Картофель: стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг.
  • Свекла: стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг.
  • Лук: стоимость снизилась в 2 раза с 45 грн/кг до 26.5 грн/кг.
  • Морковь: стоимость снизилась в 2 раза с 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Она заметила, что в случае частых отключений света продукты будут дорожать из-за затрат на генераторы для теплиц.

"Аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость овощей и фруктов", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена на хлеб вырастет на 30%.

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#Цены #Цены на продукты #Прогноз #Овощи #Борщевой набор