Сколько требуется стаж для выхода на пенсию в 2024 году: есть зафиксированные нормы

Для соцвыплаты следует обратиться в органы социальной защиты

Чтобы получить пенсию, у пожилого лица должна быть норма страхового стажа. Если его недостаточно, то им предусмотрена социальная помощь.

Согласно данным сайта Фактов ICTV, с 1 января 2024 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Если у пенсионера нет столько отработанных лет, то он будет иметь право на выплату в 63 года при условии 21 года стажа.

В случае, если в 63 года пожилой человек не имеет нормы стажа, то право на выход на отдых он будет иметь в 65 лет, если его стаж составляет от 15 до 21 лет.

Во время худшего сценария, а именно отсутствие стажа, гражданину не предусмотрены пенсионные выплаты и он будет получать социальную помощь.

В 2024 году размер такой помощи составляет разницу между 2361 гривной (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность) и 3028 гривен (среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Как получить социальную выплату

Заявителю без страхового стажа следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или по адресу фактического проживания.

Ему нужно собрать следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его местожительство + ИНН;

справка об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера);

право на доходы и имущественное состояние (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему во время трудоустройства годы страхового стажа не засчитались.