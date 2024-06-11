Є зафіксована сума: який розмір максимальної пенсії в Україні у 2024 році

Ця виплата зафіксована законом

Максимальна та мінімальна пенсія в Україні залежить від розміру прожиткового мінімуму. Найвища виплата востаннє зазнала змін у січні цього року.

Таке нарахування не може перевищувати суму 10 прожиткових мінімумів, з урахуванням додаткових виплат. Про це йдеться у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність складає 2 361 гривня. Тому максимальна пенсія у 2024 році складає 23 610 гривень.

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів", — пояснюється у документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери зможуть отримувати більше, але треба змінити вид виплати.