Полное государственное содержание: начисляют ли украинцам в таком случае пенсии

Есть определенные условия для назначения обеспечения от государства

Если пенсионер нуждается в уходе из-за старости или болезни, то Украина обеспечивает их полным государственным содержанием. При такой выплате пожилые лица имеют право на 25% или 100% от пенсии, дети-сироты получат полное начисление, а другие дети — до 50%.

Как сообщается в Пенсионном фонде Украины, государство берет на себя обеспечение пенсионера в определенных ситуациях. Вместе с тем, пенсия будет начисляться с месяца, следующего за месяцем, в котором человек получил право на полное государственное содержание.

При этом украинцу выплачивается 25% назначенной пенсии или 100%, если начисление назначено за особые заслуги.

Если размер пенсии больше, чем сумма содержания, то тогда выплачивается разница между этими двумя начислениями, но не менее 25% от пенсии.

Кроме того, нетрудоспособные члены семьи такого лица получат не более 50% пенсии украинца, находящегося на государственном содержании.

В то же время, государственное содержание также предусмотрено для детей-сирот. Их пенсия по случаю потери кормильца будет выплачиваться в полном размере и будет осуществляться на текущие банковские счета.

Другим детям, находящимся на полном государственном содержании, выплачивается 50% назначенной пенсии по случаю потери кормильца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о каких изменениях следует сообщить в течение 10 дней в Пенсионный фонд Украины.