Деякі українці отримають грошову допомогу в серпні: хто та які є суми

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В Україні до Дня Незалежності 24 серпня 2024 року ветерани війни та деякі інші категорії громадян отримають грошову допомогу. Ці виплати для деяких осіб призначаються автоматично, без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України.

Мінімальний розмір нарахування складає 450 гривень, а максимальний — 3100 гривень. Про це повідомили в Головному управлянні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Кому передбачена грошова допомога

450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога; 650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

— членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; 1000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 3100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3100 грн, II групи — 2900 грн та III групи — 2700 грн.

Як призначатиметься виплата до Дня Незалежності 2024

Для українців, що отримують пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання, допомога призначатиметься автоматично. Особі не потрібно звертатись до ПФУ.

Однак деяким особам треба звернутись до органу, якщо вони:

стоять на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, — грошова допомога виплачується за їхніми зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким особам в одній області передбачена грошова допомога в 50 тисяч гривень.