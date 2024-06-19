В одном из городов Украины семьям раздадут денежную помощь: когда начнется регистрация

Выплаты будет осуществлять фонд "Мирное небо"

Жители Харьковской области продолжают получать денежные выплаты от благотворительных фондов и организаций. 20 и 21 июня 2024 года в Дергачах продлится регистрация на денежную помощь от фонда "Мирное небо" для семей с детьми, не успевшими ранее подать заявку на это начисление.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает "Слободской край". На подачу заявления нужно иметь 5 документов.

Регистрация пройдет для семей с несовершеннолетними детьми в городском гуманитарном центре (кабинет №1) с 10 утра и до 14 дня 20 и 21 июня. За один день представители фонда смогут принять заявки от более чем 80 семей.

Какие нужно собрать документы

оригинал документа об удостоверении личности (паспорт/ID-карта);

идентификационный код;

оригинал свидетельства/свидетельств о рождении ребенка/детей (даже если у ребенка/детей есть паспорт);

реквизиты карты (ИВАN, UA 27 цифр);

справка ОК-5, ОК-7 (необходимо извлечь из "Дії").

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые украинцы получат денежную помощь в августе этого года.