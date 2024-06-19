Частина українців у липні може залишитися без пенсій: кого це торкнеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це нарахування заморозиться тимчасово
Пенсійні виплати у літніх людей в Україні можуть забрати через певні причини, наприклад смерть чи на банківському рахунку не відбувається жодних транзакцій. Однак є ще одна вагома причина, чому у липні деякі громадяни втратять виплати.
Як пише "На Пенсії", у разі не проходження ідентифікації ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року, у липні 2024 року втратять можливість на отримання пенсії. Ці виплати можна поновити, але тільки після проходження фізичної чи онлайн перевірки особи та даних.
Пройти ідентифікацію можна будь-яким способом зі наступних варіантів
- особисто у відділенні Пенсійного фонду України;
- особисто у відділенні "Ощадбанку";
- по відеоконференції — заявку можна подати за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою "Дія. Підпис";
- у дипломатичних установах України за кордоном у цьому випадку обов’язково передати документи про проходження ідентифікації органу Пенсійного фонду України (поштою або через вебпортал ПФУ).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які пенсіонери з окремим статусом можуть отримати до 10% надбавки до виплати.