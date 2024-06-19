Частина українців у липні може залишитися без пенсій: кого це торкнеться

Це нарахування заморозиться тимчасово

Пенсійні виплати у літніх людей в Україні можуть забрати через певні причини, наприклад смерть чи на банківському рахунку не відбувається жодних транзакцій. Однак є ще одна вагома причина, чому у липні деякі громадяни втратять виплати.

Як пише "На Пенсії", у разі не проходження ідентифікації ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року, у липні 2024 року втратять можливість на отримання пенсії. Ці виплати можна поновити, але тільки після проходження фізичної чи онлайн перевірки особи та даних.

Пройти ідентифікацію можна будь-яким способом зі наступних варіантів

особисто у відділенні Пенсійного фонду України;

особисто у відділенні "Ощадбанку";

по відеоконференції — заявку можна подати за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою "Дія. Підпис";

у дипломатичних установах України за кордоном у цьому випадку обов’язково передати документи про проходження ідентифікації органу Пенсійного фонду України (поштою або через вебпортал ПФУ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які пенсіонери з окремим статусом можуть отримати до 10% надбавки до виплати.