Синьо-жовті близькі до підвищення у класі у Лізі націй

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу зіграє другий поєдинок із Бельгією в рамках стикового раунду Ліги націй УЄФА. У першій грі українці сенсаційно перемогли Червоних дияволів із рахунком 3:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі Бельгія — Україна. Тут оперативно будуть доступні відео голів. У статті "Бельгія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй" можна стежити за поєдинком у форматі текстової трансляції.

Бельгія — Україна: онлайн голів (оновлюється)

Матч стикового раунду Ліги націй УЄФА Бельгія — Україна відбудеться у Генці (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена", початок о 21:45 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України невдало виступила в Лізі націй, посівши друге місце на груповому етапі в дивізіоні B. Таким чином, Синьо-жовті пробилися в стиковий раунд за право піднятися в дивізіон А. До речі, переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією B вийде в дивізіон А, той, хто програє, виступатиме у дивізіоні B.

Раніше головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, щоправда, українці вже встигли втратити основного центрбека, а за підсумками першої гри – двох правих захисників – Коноплю та Сича.