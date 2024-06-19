Часть украинцев в июле может остаться без пенсий: кого это коснется

Это начисление заморозится временно

Пенсионные выплаты у пожилых людей в Украине могут забрать по определенным причинам, например, смерть или на банковском счете не происходит никаких транзакций. Однако есть еще одна веская причина, почему в июле некоторые граждане потеряют выплаты.

Как пишет "На Пенсии", в случае не прохождения идентификации ВПЛ, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, в июле 2024 года лишатся возможности получения пенсии. Эти выплаты можно возобновить, но только после прохождения физической или онлайн проверки личности и данных.

Пройти идентификацию можно любым способом из следующих вариантов

лично в отделении Пенсионного фонда Украины;

лично в отделении "Ощадбанку";

по видеоконференции — заявку можно подать по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпис";

в дипломатических учреждениях Украины за границей в этом случае обязательно передать документы о прохождении идентификации органа Пенсионного фонда Украины (по почте или через вебпортал ПФУ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие пенсионеры с отдельным статусом могут получить до 10% надбавки к выплате.