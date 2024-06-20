На ринку з'явився новий літній фрукт: його ціна на третину нижча, аніж торік

На кількість врожаю вплинули заморозки у травні

На український ринок поступово виходять сезонні фрукти та ягоди, які вже встигли втратити чи набрати ціну. Продавці ще майже не почали реалізовувати абрикос, як його вартість виявилась на 32% дешевше, аніж у 2023 році.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що перші партії фрукта прийшли з місцевих господарств. Пропозиція абрикоса поки мала через заморозки у травні, але наразі його ціна коливається від 35 до 50 гривень.

"Більшість виробників повідомляють про зниження врожайності абрикоса через весняні заморозки. Нагадаємо, що раннє настання теплої та сонячної погоди цієї весни призвело до того, що фруктові сади на півдні України зацвіли в середньому на 2 тижні раніше від визначених термінів. Тому заморозки у травні стали згубними для врожаю кісточкових", — пояснюють аналітики.

Водночас сприятливі умови дозволили аграріям вийти на ринок з абрикосом на тиждень раніше у порівнянні з минулим роком. Однак вони мають певні негативні ймовірні прогнози з приводу нового врожаю.

Наразі фрукт на ринку наявний не великими партіями й коштує в межах 35-50 гривень, що в середньому на 32% дешевше, аніж торік. Більшість покупців не влаштовує якість товару, тому попит на абрикос досить стриманий, хоча пропозиції мало.

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