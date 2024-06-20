Як дорожчали ваші улюблені продукти за 10 років: подивіться на ці ціни, таких більше не буде

Ціни на ходові товари в супермаркетах підскочили до небес

Продукти харчування в Україні протягом останніх років значно подорожчали. Незабаром очікується чергова хвиля стрибка цін на тлі зростання тарифів на електроенергію. Загалом на 2024 рік до бюджету закладено інфляцію на рівні 9,7%. При цьому "продуктова" інфляція в Україні традиційно вдвічі перевищує середню.

Порівняння цін 11-річної давності ще вражаюче. Ціни на ходові товари в супермаркетах підскочили до неба. "Телеграф" зробив добірку товарів та цін на них за 2013 рік та порівняв із нинішніми цінами в магазинах.

Ціни у 2013 році:

Ковбаса традиційна варена ТМ "М’ясна лавка" 16, 99 грн 550 гр;

Сир твердий Радамер, 45% ТМ "Spomlek" 250 грн 18, 69 грн;

Паста Nutella шоколадно-горіхова, ТМ "Ferrero" 350 гр, 23,99 грн;

Олія соняшникова нерафенована ТМ "Королівський смак" 1 сорту, запашна 0,88 л 11,39 грн;

· Дезодорант чоловічий TM "Old Spise" 18,45 грн

Ціни 2024 року:

Ковбаса 0,55 кг "М’ясна лавка/Своя лінія Лікарська" 118,90 грн;

Сир твердий Радамер, 45% ТМ Spomlek 200 грн 99.90 грн;

· Паста Nutella шоколадно-горіхова, ТМ "Ferrero" 350 гр 179,90 грн;

Олія соняшникова нерафенована ТМ "Королівський смак" 1 сорту, запашна 1 л 63,99 грн;

Дезодорант чоловічий "Old Spise" 128,90 грн;

Варто зазначити, що, за даними Державної служби статистики України, середня зарплата в Україні в 2013 році становила 3 273 гривень на місяць. У доларовому вираженні це 409 доларів на місяць. При цьому на початок 2024 року середня зарплата у країні становила 19 500 тисяч гривень. У доларовому вираженні це приблизно 470 доларів на місяць.

Раніше "Телеграф" повідомив, що експерти дають невтішні прогнози щодо вартості продуктів харчування у країні. Є кілька факторів, які можуть спричинити подорожчання продовольства.