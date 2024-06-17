Один популярний салатний овоч дорожчає: вплинуло скорочення пропозиції

Якщо порівнювати з 2023 роком, то вартість в середньому вища на 15%

Тепличний огірок за тиждень виріс в ціні на 30% через зменшення пропозиції на ринку. Гравці ринку не виключають здорожчання надалі, але такі зміни можуть негативно позначитись на темпах збуту.

Наразі тепличний огірок на українському ринку коштує 30-50 гривень за кіло. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Причиною зростання вартості на цей овоч є велике скорочення пропозиції.

"Так, практично у всіх тепличних комбінатах сьогодні проводять зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що призвело до значного скорочення вибірок цієї тепличної продукції. Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що зумовлено зниженням темпів збору врожаю через погодні умови", — кажуть аналітики.

Тому ціна наразі коливається в межах 30-50 гривень, що на 30% дорожче, аніж тижнем раніше. Експерти додають, що багато тепличних комбінатів не будуть вирощувати огірки другої сівозміни й більшу частину площі віддадуть на томати.

За словами аналітиків, у зв'язку з підвищенням цін середній показник вартості огірків у порівнянні з 2023 роком виріс на 15%. Гравці ринку не виключають подальше здорожчання, але це може негативно вплинути на темпи продажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ріпчаста цибуля поступово дешевшає. Аналітики назвали її вартість торік і дали прогноз, чи очікувати на зниження вартості.