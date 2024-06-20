На рынке появился новый летний фрукт: его цена на треть ниже, чем в прошлом году

На количество урожая повлияли заморозки в мае

На украинский рынок постепенно выходят сезонные фрукты и ягоды, уже успевшие потерять или набрать цену. Продавцы еще почти не начали реализовывать абрикос, как его стоимость оказалась на 32% дешевле, чем в 2023 году.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что первые партии фрукта пришли из местных хозяйств. Предложение абрикоса пока что мала из-за заморозков в мае, но сейчас его цена колеблется от 35 до 50 гривен.

"Большинство производителей сообщают о снижении урожайности абрикоса из-за весенних заморозков. Напомним, что раннее наступление теплой и солнечной погоды этой весной привело к тому, что фруктовые сады на юге Украины зацвели в среднем на 2 недели раньше определенных сроков. Поэтому заморозки в мае стали губительными для урожая косточковых”, — объясняют аналитики.

В то же время, благоприятные условия позволили аграриям выйти на рынок с абрикосом на неделю раньше по сравнению с прошлым годом. Однако у них есть определенные негативные прогнозы по поводу нового урожая.

Пока фрукт на рынке имеется не большими партиями и стоит в пределах 35-50 гривен, что в среднем на 32% дешевле, чем в прошлом. Большинство покупателей не устраивает качество товара, потому спрос на абрикос достаточно сдержан, хотя предложения мало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хлеб подорожает в ближайшее время из-за повышения цен на сырье.