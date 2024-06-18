70 тис грн для бійців: чи очікуються нові зміни з липня 2024 року у правилах нарахування

Є чітка відповідь

Кабінетом Міністрів України ухвалено рішення про встановлення виплати одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень. Є певні умови її призначення для військових, але чи зміняться вони у липні цього року?

Ця винагорода має виплачуватись кожні 30 днів сумарно для бійців, що виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабміном зміни були внесені до постанови "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Тепер до неї додали наступне:

"Військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень".

Водночас як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу, усі виплати, що передбачені військовим будуть здійснені.

"Жодна виплата військових точно не буде втрачена. Усі нормативні документи прийняті. Всі виплати будуть здійснені у відповідності з чинним, діючим законодавством та нормативно-правовими актами", — зауважує він.

Тому, виплата буде нараховуватись згідно з постановою і нових змін не очікується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках військові, які отримали поранення, не розраховуватимуть на виплату одноразової грошової допомоги.