Оздоровительные для военных: изменятся ли условия выплат в июле 2024 года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сумму оздоровительных входят 4 других начислений
Украинские военные имеют право на оздоровительные выплаты при лечении и реабилитации после службы, размер которых зависит от суммы денежного обеспечения бойца. Они будут предоставляться при определенных условиях, но изменятся ли они в июле 2024 года?
Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", как передает "НОВИНИPRО", эти средства должны быть использованы с целью лечения, реабилитации и прохождения оздоровительных процедур. В сумму оздоровительных входит 4 разные выплаты.
С какой целью военному можно потратить деньги
- прохождение специализированных лечебно-оздоровительных процедур;
- лечение;
- реабилитации после службы
Такое начисление производится раз в год или согласно графику, указанному в законодательстве для военных, имеющих право на ежегодный основной отпуск, а не тем, кто находится на срочной службе.
Ее сумма может составлять от 21,1 тысячи до 25 тысяч гривен, однако все зависит от должности военного. В нее могут входить:
- должностной оклад;
- доплаты за выслугу лет (если есть);
- оклад по званию;
- ежемесячное дополнительное обеспечение в соответствии с должностью.
Что нужно сделать для получения выплаты
Военному сначала необходимо написать рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить отпуск, а затем подать заявление на получение выплаты.
Следовательно, оздоровительные в размере месячного денежного обеспечения военного будут начисляться, если боец (кроме срочников) раз в год может взять ежегодный основной отпуск и никаких изменений в июле 2024 года не предусматривается.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменились ли правила начисления вознаграждения для военных в размере 70 тысяч гривен.