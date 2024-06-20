Оздоровительные для военных: изменятся ли условия выплат в июле 2024 года

В сумму оздоровительных входят 4 других начислений

Украинские военные имеют право на оздоровительные выплаты при лечении и реабилитации после службы, размер которых зависит от суммы денежного обеспечения бойца. Они будут предоставляться при определенных условиях, но изменятся ли они в июле 2024 года?

Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", как передает "НОВИНИPRО", эти средства должны быть использованы с целью лечения, реабилитации и прохождения оздоровительных процедур. В сумму оздоровительных входит 4 разные выплаты.

С какой целью военному можно потратить деньги

прохождение специализированных лечебно-оздоровительных процедур;

лечение;

реабилитации после службы

Такое начисление производится раз в год или согласно графику, указанному в законодательстве для военных, имеющих право на ежегодный основной отпуск, а не тем, кто находится на срочной службе.

Ее сумма может составлять от 21,1 тысячи до 25 тысяч гривен, однако все зависит от должности военного. В нее могут входить:

должностной оклад;

доплаты за выслугу лет (если есть);

оклад по званию;

ежемесячное дополнительное обеспечение в соответствии с должностью.

Что нужно сделать для получения выплаты

Военному сначала необходимо написать рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить отпуск, а затем подать заявление на получение выплаты.

Следовательно, оздоровительные в размере месячного денежного обеспечения военного будут начисляться, если боец (кроме срочников) раз в год может взять ежегодный основной отпуск и никаких изменений в июле 2024 года не предусматривается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменились ли правила начисления вознаграждения для военных в размере 70 тысяч гривен.