Не замерзнуть взимку? У ЄС зробили заяву щодо російського газу

Комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС більше року, щоб підготуватися до альтернативних рішень щодо цього питання

Європейський Союз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну, незважаючи на погрози прем’єра Словаччини Роберта Фіцо. Інфраструктура ЄС є достатньо гнучкою, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами до Центральної та Східної Європи.

Таку заяву зробила представниця Європейської комісії. Про це пише Deutsche Welle.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки постачання ЄС обмежений", — заявила вона.

Представниця також наголосила, що комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем.

Водночас вона сказала, що газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Надійність газопостачання, у тому числі була посилена шляхом підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Фіцо став виставляти Україні умови через російський газ.

Українські експерти кажуть, що якщо постачання електрики зі Словаччини припиняться, то це не вплине на ситуацію з електрикою в Україні, оскільки вона здатна отримувати її з трьох країн ЄС.