Донька Фаріон відреагувала на скандальний жарт "Кварталу 95" про вбиту матір

Випуск виявився повтором

Донька екснардепки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня, Софія Семчишин відреагувала на жарт "Кварталу 95" про свою матір. Трансляція сценки, в якій з російськомовної українки "виганяють бісів" за допомогою портретів Фаріон, також викликала сильне обурення громадськості.

У своєму Instagram Семчишин опублікувала кадр з цього випуску. Також вона процитувала коментар військовослужбовця Петра Кузика щодо цієї ситуації.

"Квартал 95, ви просто тварини. Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію. Знущання над загиблими українцями вам не пробачать", — йшлося у повідомленні Кузика.

Своєю чергою голова політичної партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок також відреагував на скандал. Він вимагає вибачень студії "Квартал 95" перед українцями та донькою Фаріон.

"Можна мати політичних опонентів, критикувати і навіть іронізувати над ними. Але те, що витворила Студія "Квартал 95" – абсолютно поза межами моралі і людяності. Невже їхні очі настільки затьмарені зневагою до всього українського та політичною боротьбою, що дозволяють собі так продовжувати знущатися з Ірини Фаріон вже після її смерті? Танцювати на кістках після того, як правоохоронні органи визнали, що Фаріон вбили за її політичні, державницькі погляди?", – написав він.

Тягнибок також повідомив, що адвокат Софії вже скерувала заяву з вимогою покарати винних, вибачитися та домогтися видалення всіх знущальних матеріалів про Ірину Фаріон у публічному просторі до найвищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Що цьому передувало

У неділю, 29 грудня, на телеканалі "1+1" показали випуск "Кварталу 95" з номером, де чоловік проводив "обряд екзорцизму" за допомогою фото Фаріон. Як з'ясувалося пізніше, це був архівний випуск, знятий ще рік тому.

Реакція "Кварталу 95" та "1+1"

Студія вже перепросила за цей інцидент. Там наголосили, що не контролюють вибір випусків для повторного показу.

"29 грудня транслювався один із наших архівних випусків минулорічної давності. На жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір. Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал. Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Приносимо вибачення родині, друзям та усім, кого це могло зачепити та образити", — йдеться у повідомленні "Кварталу 95".

Своєю чергою телеканал "1+1" теж пояснив цю ситуацію. Крім того, там також перепросили за інцидент.

"Ми приносимо свої вибачення усім, кого зачепив та образив недоречний жарт про Ірину Фаріон. Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним зі старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові було скоєно замах на Фаріон. Жінці вистрілили у скроню з пістолета і через кілька годин вона померла в лікарні. Через кілька днів підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко.