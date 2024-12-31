Санту у Харкові пов’язала поліція? У мережі вже відреагували (фото, відео)

Санту помітили в одному з районів міста

У Харкові 31 грудня помітили чоловіка у костюмі Санта-Клауса у супроводі поліції. Як виявилось, його не затримали, він дарував дітям подарунки.

Про це пишуть місцеві канали. Зазначається, що поліцію із Сантою помітили у кількох районах міста.

"Нового року не буде. Санту мобілізували у Харкові. Насправді він із поліцією їздить та вітає дітей районами", — йдеться у повідомленні.

У мережі вже показали перші кадри роботи Санти, але і тут без гумору не обійшлось, адже він був з людиною у військовій формі. Користувачі наголосили, що по харківським районам Санта-Клаус може ходити тільки з охороною, ніяк інакше.

Водночас у мережі користувачі по-різному сприйняли цю благодійну акцію. Хтось посміявся, а хтось навпаки, наголосив, що це "показуха". Дехто навіть жартує, чи не роздає цей Санта повістки. Бо з ним поруч ходить не тільки поліція, а й людина у військовій формі.

До того ж українці наголошують, що у Харкові щороку поліція разом з Сантою розвозять подарунки дітям.

Поки в Україні Санта ходить з поліцією і вітає дітей з прийдешнім новим роком, в Росії сані з ним збиває ППО. Саме такий "патріотичний" ролик нещодавно опублікували в РФ. На них Дід Мороз хвалить оператора ППО, який збив Санта-Клауса над Москвою.

Раніше "Телеграф" писав, що Санта вже в Україні, та ще й з мішком подарунків. Прикордонники показали відеодоказ.