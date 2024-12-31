Зміїний принт і жовтий колір: що вдягнути на Новий рік 2025, щоб виглядати стильно (фото)

Жовтий та зелений — тренди цього нового року

Підготовка до святкування Нового року 2025 вимагає особливої уваги до вибору вбрання, адже символом прийдешнього року є Зелена Дерев'яна Змія. Щоб виглядати стильно та відповідати модним тенденціям, варто врахувати рекомендації модних експертів.

Як виглядати стильно на цей Новий рік, розповів стиліст Кирило Савченко. Експерт поділився, що зараз у тренді тепло-жовтий відтінок.

За словами стиліста, цього Нового року найкращий варіант — зміїний принт. Це безпрограшна класика. Можна обрати трендовий піджак з таким принтом, сукню або навіть доповнити свій лук сумочкою з таким дизайном. Однак таке вбрання більше підійде для святкування у ресторані.

Фото: pinterest

Для домашнього Нового року краще пасуватиме шовковий класичний костюм. Його можна обрати у тепло-жовтому відтінку. Цей колір буде актуальним не тільки для Нового року, а й стане трендом наступного сезону. Костюм такого крою буде зручним для святкування вдома.

Фото: pinterest

Також чудовий варіант для святкування Нового року вдома — зручна піжама. Можна обрати красивий спальний костюм у зелених або жовтих відтінках.

Фото: pinterest

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