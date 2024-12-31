На чемпіонаті світу з шахів сталася драма за участю українця (відео)

Гросмейстер не зміг впоратися з емоціями

Титулований український шахіст, чемпіон світу з бліцу та рапіду Василь Іванчук не зумів пробитися у плей-оф на чемпіонаті світу з бліцу в Нью-Йорку (США). Минулого року легендарного українського шахіста не пустили на міжнародний турнір.

В одній із партій на турнірі в США Василь програв через брак часу. Про це повідомляє "Телеграф".

Іванчук поступився американцеві Деніелу Народицькому, надто пізно натиснувши таймер. 55-річний українець болісно сприйняв поразку, закривши очі руками та заплакавши. У підсумку він посів 41 місце. Несамовитий момент потрапив на відео.

Довідка: на чемпіонаті світу з бліцу шахістам дається 3 хвилини на всю партію та дві секунди додатково на кожен хід.

Нагадаємо, на ЧС-2024 з рапіду організатори заборонили норвезькому шахісту Магнусу Карлсену грати в джинсах. До речі, на ЧС по бліцу норвежця допустили до змагань, хоча він також прийшов на гру в джинсах.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.