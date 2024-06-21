Фермери змушені знижувати ціни на популярний овоч: в чому причина і як змінилась вартість

Це явище сезонне

Хоча тепличний огірок продовжує рости в ціні, інший салатний овоч тільки дешевшає. Томати за тиждень здешевшали на 16% і наразі коштують від 48 до 65 гривень.

Фермери змушені знижувати ціни майже по всій Україні через збільшення пропозиції цього товару з літніх теплиць. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, місцеві тепличні комбінати намагаються утримати колишній рівень цін, але темпи збуту продукції знижуються, тому вони вимушені змінювати вартість у бік падіння. Наразі великі тепличні господарства продають томати по 48-65 гривні, що на 16% дешевше аніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики проєкту вважають це явище сезонним, адже кожного року у другій половині червня починає з'являтись на ринку більше продукції з літніх теплиць.

Водночас якщо порівнювати ціни у червні 2023 та 2024 року, то торік тепличний томат був на 18% дорожче, аніж зараз. Однак тоді вартість на товар знижувалась значно швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку з'явився новий літній фрукт, який вже на 32% дешевше, аніж торік.