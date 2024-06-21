Фермеры вынуждены снижать цены на популярный овощ: в чем причина и как изменилась стоимость

Это явление сезонное

Хотя тепличный огурец продолжает расти в цене, другой салатный овощ только дешевеет. Томаты за неделю подешевели на 16% и сейчас стоят от 48 до 65 гривен.

Фермеры вынуждены снижать цены почти по всей Украине из-за увеличения предложения этого товара из летних теплиц. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, местные тепличные комбинаты пытаются удержать прежний уровень цен, но темпы сбыта продукции снижаются, поэтому они вынуждены изменять стоимость в сторону падения. Сейчас большие тепличные хозяйства продают томаты по 48-65 гривен, что на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Аналитики проекта считают это явление сезонным, ведь каждый год во второй половине июня начинает появляться на рынке больше продукции из летних теплиц.

В то же время, если сравнивать цены в июне 2023 и 2024 года, то в прошлом году тепличный томат был на 18% дороже, чем сейчас. Однако тогда цена на товар снижалась гораздо быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на рынке появился новый летний фрукт, который уже на 32% дешевле, чем в прошлом году.