Встигніть до 1 липня: кому потрібно подати заяву на субсидію цього літа

Гажданин повинен підходити під опис всіх цих критеріїв одночасно

Українцям, які мають право на отримання субсидії, необхідно подати до Пенсійного фонду певні документи, щоб не втратити виплати. Зробити це потрібно до 1 липня.

Більшість громадян отримує автоматичні субсидії на неопалюваний період. Проте є категорії, яким потрібно подавати заяву на продовження допомоги, щоби забезпечити виплати з початку опалювального сезону. У Пенсійному фонді опубліковано повний перелік таких категорій.

Зазначається, що громадянин має підходити під опис усіх цих критеріїв одночасно.

Кому потрібно подати заяву до 1 липня

якщо ви отримуєте субсидію чи пільгу на оплату комунальних послуг;

якщо ви отримували субсидію чи пільги на початок повномасштабного вторгнення РФ (від 24 лютого 2022 року);

якщо ви проживали чи проживаєте у зоні, де ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованій частині України;

з 24 лютого 2022 року не зверталися до органів соцзахисту чи ПФУ, щоб перепризначити субсидію чи пільги.

Куди звертатися

Громадяни мають вибір — подати заявку онлайн або особисто. Перераховані всі способи, як і де це слідувати:

у сервісні центри ПФУ;

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевих рад відповідних територіальних громад;

прийти до ЦНАПу;

Поштова відправка (надіслати документи на адресу відповідного органу Фонду).

Онлайн заява:

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд";

скористатися порталом державних послуг "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи збільшуватимуть в Україні розмір субсидій у зв’язку з підвищеннями тарифів.