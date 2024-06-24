Успейте до 1 июля: кому нужно подать заявление на субсидию этим летом
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Гажданин должен подходить под описание всех этих критериев одновременно
Украинцам, которые имеют право на получение субсидии, необходимо подать в Пенсионный фонд определенны документы, чтобы не лишиться выплат. Сделать это нужно до 1 июля.
Большая часть граждан получает субсидии автоматические на неотапливаемый период. Однако есть категории, которым нужно подавать заявление на продление помощи, чтобы обеспечить выплаты с начала отопительного сезона. В Пенсионном фонде опубликован полный перечень таких категорий.
Отмечается, что гражданин должен подходить под описание всех этих критериев одновременно.
Кому нужно подать заявление до 1 июля
- если вы получаете субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг;
- если вы получали субсидию или льготы до начала полномасштабного вторжения РФ (от 24 февраля 2022 года);
- если вы проживали или проживаете в зоне, где ведутся активные боевые действия или на временно оккупированной части Украины;
- с 24 февраля 2022 года не обращались в органы соцзащиты или ПФУ, чтобы переназначить субсидию или льготы.
Куда обращаться
У граждан есть выбор — подать заявку онлайн или лично. Перечислены все способы, как и где это следать:
- в сервисные центры ПФУ;
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местных советов соответствующих территориальных общин;
- прийти в ЦНАП;
- Почтовая отправка (отправить документы в адрес соответствующего органа Фонда).
- Онлайн-заявка:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд";
- воспользоваться порталом государственных услуг "Дія".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли увеличивать в Украине размер субсидий в связи с повышениями тарифов.