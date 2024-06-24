Успейте до 1 июля: кому нужно подать заявление на субсидию этим летом

Гажданин должен подходить под описание всех этих критериев одновременно

Украинцам, которые имеют право на получение субсидии, необходимо подать в Пенсионный фонд определенны документы, чтобы не лишиться выплат. Сделать это нужно до 1 июля.

Большая часть граждан получает субсидии автоматические на неотапливаемый период. Однако есть категории, которым нужно подавать заявление на продление помощи, чтобы обеспечить выплаты с начала отопительного сезона. В Пенсионном фонде опубликован полный перечень таких категорий.

Отмечается, что гражданин должен подходить под описание всех этих критериев одновременно.

Кому нужно подать заявление до 1 июля

если вы получаете субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг;

если вы получали субсидию или льготы до начала полномасштабного вторжения РФ (от 24 февраля 2022 года);

если вы проживали или проживаете в зоне, где ведутся активные боевые действия или на временно оккупированной части Украины;

с 24 февраля 2022 года не обращались в органы соцзащиты или ПФУ, чтобы переназначить субсидию или льготы.

Куда обращаться

У граждан есть выбор — подать заявку онлайн или лично. Перечислены все способы, как и где это следать:

в сервисные центры ПФУ;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местных советов соответствующих территориальных общин;

прийти в ЦНАП;

Почтовая отправка (отправить документы в адрес соответствующего органа Фонда).

Онлайн-заявка:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд";

воспользоваться порталом государственных услуг "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли увеличивать в Украине размер субсидий в связи с повышениями тарифов.