Як перевірити, чи є субсидія: покрокова інструкція

Субсидію нараховують на карту або можна отримати на пошті

Субсидія в Україні нараховується тим домогосподарствам, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги їхні повну вартість. Деякі люди мають право на отримання як субсидії, так і пільги, однак потрібно вибрати лише один вид допомоги. Якщо ви обрали субсидію та подали документи на її отримання, відповідь має надійти протягом 10 днів. Якщо ж в документи закралась якась помилка, з Пенсійного фонду мають про це повідомити.

Пенсійний фонд зазначає, що отримати сповіщення про призначення, не призначення або відмову у наданні субсидії можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Для того, щоб зайти на портал, потрібно спочатку авторизуватися через кваліфікований електронний підпис або іншим способом, зайти в розділ "Мої повідомлення" і в "Індивідуальних повідомленнях" буде знаходитися відповідь. Також там можна знайти повідомлення про те, що ви маєте право на отримання субсидії, якщо ви ним не користаєтеся, але можете її отримати.

Подати документи на отримання субсидії можна кількома шляхами: прийшовши особисто в Пенсійний фонд, через ЦНАП, відповідального в територіальній раді, на порталі Пенсійного фонду, порталі "Дія", пошту або через додаток Пенсійного фонду для смартфонів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розмір субсидії для своєї родини можна порахувати самостійно. Для цього потрібно розрахувати за простою формулою суму обов'язкового платежу. Потрібно знати сумарний дохід родини, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих членів, а також розмір житлово-комунальних нарахувань.