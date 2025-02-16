Ви можете бути татарського роду: які українські прізвища про це свідчать

Історія України тісно переплетена з історією кримських татар

Прізвища багатьох українців мають походження, пов’язане з іншими народами. Не дивно, адже історія нашої країни тісно переплетена з історією сусідніх держав та народів. А деякі з них, зокрема кримські татари, є корінними в Україні.

Товариство українських родоводів "Рідні" розповідає, де в Україні мешкають люди з прізвищами татарського походження.

Розглянемо п’ять прізвищ – Ахметов, Байрак, Караєв, Тугай та Сафаров.

Ахметов

Сьогодні в Україні проживає 306 осіб з цим прізвищем. Вони живуть практично у всіх областях країни, але найбільше їх налічується у Криму, Києві, Одесі, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

Байрак

В Україні живе 1419 людей з прізвищем Байрак. Їх також можна зустріти майже по всіх областях, найчастіше зустрічаються у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Караєв

Нині в Україні мешкає 315 людей з прізвищем Караєв. Найбільше носіїв прізвища — у Криму, але вони також мешкають у Києві та на сході України.

Тугай

Людей з прізвищем Тугай в Україні налічується 962 особи. Вони живуть у Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Сафаров

За даними дослідників, кількість людей із прізвищем Сафаров в Україні становить 513 осіб. Їх можна зустріти на всій території країни. Живуть вони у таких містах, як Київ, Харків, Дніпро тощо.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.