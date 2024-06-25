Прибавка к пенсии растет каждые 5 лет: какую доплату получат украинцы в июле 2024 года

Есть два главных условия для выплаты

Пенсионеры в Украине имеют право на надбавки, зависящие от определенных условий. Одна из таких будет начисляться в июле в связи с возрастом, которого достиг пожилое лицо.

Сумма такой доплаты составляет от 300 до 570 гривен. Однако на нее не рассчитывают лица, не достигшие 70-летнего возраста и их пенсионная выплата превысила 10 тысяч гривен, как сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто получит прибавку уже в следующем месяце

300 гривен – предусмотрено для пенсионеров от 70 до 74 лет;

456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет;

570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.

Следует отметить, что эти выплаты начисляются автоматически к основной пенсии с месяца, когда у человека был день рождения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев в июле может остаться без пенсионных выплат. Это касается граждан, получивших статус внутриперемещенных лиц до 24 февраля 2022 года.