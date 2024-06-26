Тиск на гривню послабився: в яких межах коливатиметься курс долара до кінця тижня

Курс може перетнути межу в 41 гривню

На валютному ринку України курс долара схопив невелику стабільність, адже зміцнилась гривня через послаблення попиту. Однак ближче до перехідної дати завершення тижня очікується помірне зростання показників.

Як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, сума валютних інтервенцій минулого тижня була в 722 мільйони баксів. Зазначається, що це на 175 мільйонів доларів менше, якщо порівнювати з попереднім показником.

"Значне падіння попиту відбулося й на роздрібному ринку. У безготівковому сегменті українці минулого тижня продали валюти навіть трохи більше, ніж придбали. А загалом чиста купівля валюти населенням за перші 4 дні тижня скоротилася до 162 мільйонів доларів", — пояснила банкірка.

За її словами, гривня зміцнилась через зменшення попиту, тому на міжбанку коливання впродовж минулого тижня складали — у понеділок було 40,63-40,65 гривні, а в п'ятницю — 40,40-40,45 гривні.

Ближче до кінця тижня варто готуватись до помірного зростання попиту на долар, тому в той час очікується його ймовірне здорожчання в усіх сегментах — 40,70-41,30 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може вирости долар в ціні до позначки 41 гривні протягом цього тижня.