Еще одна категория украинцев выйдет на пенсию в 50 и 55 лет: у кого есть такое право

Это предусмотрено законом

Определенные категории пенсионеров в Украине могут раньше выйти на заслуженный отдых. Среди них есть участники боевых действий, которые могут выйти в 55 или 50 лет в зависимости от гендера.

Как передает Главное управление ПФУ в Донецкой области, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не меньше 20 лет. Размер выплат зависит от страхового стажа и заработка, с которого вносились страховые взносы.

В то же время, такие лица рассчитывают на доплаты.

К пенсиям участникам боевых действий начисляется:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн.;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн.

Какие документы необходимы для оформления пенсионной выплаты

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате (денежное довольствие) до декабря 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявитель может обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или онлайн через портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские пенсионеры могут приостановить самостоятельно выплаты.