Нові зміни у виплаті пенсій через Укрпошту: кому з українців спростили порядок нарахування

Нардеп повідомив про нововедення

Пенсіонери в Україні отримують свої виплати через банківські картки чи Укрпошти. Порядок нарахування пенсій та грошової допомоги для одержувачів через цю компанію змінено.

Постановою встановлено вимоги до електронних форматів та наборів інформації виплатних та звітних документів. Як повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельчук, за допомогою нових змін тепер можна здійснювати виплату та доставлення пенсії на основі електронних виплатних списків.

У такому випадку немає потреби у паперових документів, якщо є альтернатива — відповідні технічні можливості.

Водночас варто нагадати, які є нюанси, коли пенсіонер отримує свої виплати не через Укрпошту, а на банківську картку. Серед них є 3 незначні фактори, які можуть бути незручними для використання картки пенсіонером.

Раніше "Телеграф" писав про те, що частина пенсіонерів у липні 2024 року може залишитись без нарахування. Це стосується однієї категорії осіб — українці, які мають статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року.