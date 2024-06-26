Українські пенсіонери тепер можуть призупинити виплати: як це зробити

У ПФУ розповіли, які періоді має кожен з видів пенсії

Кожен пенсіонер в Україні отримує виплату, але зі нещодавніми змінами в законодавстві, він може звернутись із заявою і припинити нарахування.

Один з випадків, коли пенсія зупиняється, може стати тимчасове проживання за кордоном. Про це повідомили у Пенсійному фонді України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до закону, в Україні призначаються такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, який визначений законом:

пенсія за віком — безстроково;

пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

Виплата припиняється у разі, якщо період, на який призначено пенсію, закінчується, або умова не виконується.

Коли літня особа може відмовитись від нарахування

Згідно з даними, випадки, за яких припиняється виплата визначено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" органами ПФУ або за рішенням суду.

Тому виплата пенсійного нарахування припиняється, якщо пенсіонер напише заяву про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців у липні може залишитись без пенсій.