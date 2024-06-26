Українські пенсіонери тепер можуть призупинити виплати: як це зробити
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У ПФУ розповіли, які періоді має кожен з видів пенсії
Кожен пенсіонер в Україні отримує виплату, але зі нещодавніми змінами в законодавстві, він може звернутись із заявою і припинити нарахування.
Один з випадків, коли пенсія зупиняється, може стати тимчасове проживання за кордоном. Про це повідомили у Пенсійному фонді України, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Відповідно до закону, в Україні призначаються такі види пенсій:
- за віком;
- по інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника;
- за вислугу років.
Кожен з цих видів пенсії призначається на період, який визначений законом:
- пенсія за віком — безстроково;
- пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;
Виплата припиняється у разі, якщо період, на який призначено пенсію, закінчується, або умова не виконується.
Коли літня особа може відмовитись від нарахування
Згідно з даними, випадки, за яких припиняється виплата визначено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" органами ПФУ або за рішенням суду.
Тому виплата пенсійного нарахування припиняється, якщо пенсіонер напише заяву про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців у липні може залишитись без пенсій.