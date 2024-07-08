Хто з українців зможе оформити пенсію вже у липні: які є умови

Це нагадали у ПФУ

За досягнення певного віку та умов деякі літні особи отримають пенсію вже у липні. Найбільше років стажу треба набрати тим, хто хоче вийти на відпочинок у 60 років.

Якщо пенсіонер досяг певного віку, але не встиг набути необхідного стажу, то право на відпочинок він отримає через 2 роки. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від кількості набутого на цей момент стажу.

У 2024 році українці для виходу на пенсію потрібно мати

пенсіонерам у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Якщо пенсіонер досяг пенсійного віку, але не встиг набути потрібну кількість стажу, він може вийти на пенсію пізніше.

Водночас необхідна кількість стажу для виходу на відпочинок у 60 та 63 роки до 2028 року буде постійно зростати — 35 та 25 відповідно. Однак умови для 65 років не змінюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи передбачається ще одне підвищення пенсій в Україні протягом 2024 року.