Кто из украинцев сможет оформить пенсию уже в июле: какие условия

Это напомнили в ПФУ

При достижении определенного возраста и условий некоторые пожилые лица получат пенсию уже в июле. Больше всего лет стажа нужно набрать тем, кто хочет выйти на отдых в 60 лет.

Если пенсионер достиг определенного возраста, но не успел обрести необходимый стаж, то право на отдых он получит через 2 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Все зависит от количества приобретенного на данный момент стажа.

В 2024 году украинцы для выхода на пенсию нужно иметь

пенсионерам в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Если пенсионер достиг пенсионного возраста, но не успел обрести нужное количество стажа, он может выйти на пенсию позже.

В то же время, необходимое количество стажа для выхода на отдых в 60 и 63 года до 2028 года будет постоянно расти — 35 и 25 соответственно. Однако условия для 65 лет не изменяются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, предусматривается ли еще одно повышение пенсий в Украине в течение 2024 года.