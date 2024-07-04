Деякі українці можуть втратити 20% пенсії: кого це може торкнутися

Це стосується однієї категорії літніх осіб

Пенсіонери, які вийшли на відпочинок, але продовжують працювати й не повідомили про це у Пенсійний фонд України, можуть втратити частину виплати.

У такому випадку ПФУ вводить штрафні санкції, які передбачають стягнення до 20% пенсії. Про це повідомили у фонді.

Аби повідомити про працевлаштування або звільнитись з роботи, літня особа має 10 днів. Водночас фонд має знати й про початок підприємницької діяльності. Це можна зробити як фізично, звернувшись до будь-якого відділення, або через веб-портал послуг.

"Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером", — йдеться у повідомленні.

Пенсіонер, який не повідомляє ПФУ про працевлаштування своєчасно, зобов'язаний повернути надмірно нараховану суму у добровільному чи примусовому порядку. Якщо вона цього не зробить, то ПФУ має право стягнути з українця до 20% компенсації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсія деяких українців більше не виросте, адже їм не передбачена індексація.