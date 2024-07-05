Усе оформлено, а пенсії немає? Як через веб-портал ПФУ перевірити статус виплати

Це дуже швидко робиться

Кожен пенсіонер в Україні отримує свої виплати, але якщо оформлення виплати відбулось недавно, то статус нарахування можна перевірити за лічені хвилини.

Однак перевірити цю інформацію має сама літня особа, адже потрібно зайти в її особистий кабінет. Це пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Етапи, як потрібно зробити

авторизуватися на порталі в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Крім того, літнім українцям також доступні наступні дані:

інформація з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планується нова індексація пенсійних виплат. У Кабінеті Міністрів відповіли, коли очікується нове підвищення і скільки воно буде тривати.