Українці одного міста отримають гроші через пошкодження майна: від чого залежить сума

Треба звернутись до ЦНАПу

Мешканці Івано-Франківська, які постраждали від російського обстрілу, отримають грошову допомогу, розмір якої залежить від відсотка руйнування.

Заявникам треба завернутись до ЦНАПу в цьому місті. Рішення №169-44 "Про затвердження порядку надання грошової допомоги власникам/наймачам/орендарям об‘єктів нерухомого майна житлового фонду, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російською федерацією проти України" було прийняте під час брифінгу другого липня повідомив заступник міського голови Руслан Гайда.

Який розмір грошової допомоги і як він розраховується

8000 гривень за одиницю — встановлення або відновлення пошкоджених дверей до об‘єкта;

4100 за один квадратний метр встановлення або відновлення вікон, віконних склопакетів або віконних блоків (але не більше, ніж 30000 гривень за усі пошкоджені вікна).

Така виплата надається лише одному члену сім'ї і один раз.

Документи на реєстрацію

заява українця на ім'я міського голови;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копія документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують наявність права власності на об‘єкт нерухомого майна житлового фонду (подають власники/співвласники);

копія договору житлового найму або ордеру, виданих на особу заявника, або витяг з реєстру територіальної громади про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (подають наймачі);

копія договору оренди, укладеного у письмовій формі з власником житла (подають орендарі);

реквізити рахунку для переказу коштів;

згода на обробку персональних даних.

Документи заявники мають подати до ЦНАПів Івано-Франківська, його територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністратора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО з одного міста можуть отримати грошову допомогу.