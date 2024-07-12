Помощь в 54 тыс грн на семью: кто из украинцев ее получит и при каких условиях

Некоторым средства придут автоматически, без обращения

Семьи, эвакуированные с прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины, могут при определенных условиях получить дополнительную денежную помощь.

По решению правительства, совместный проект Минсоцполитики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), будет начислять средства для семей в составе которых есть дети или лица с инвалидностью или имеющие статус многодетных или малообеспеченных. На одного члена семьи сумма помощи составляет 10 800 гривен.

Проектом предусмотрено, что семьи из уязвимых категорий, которые должны эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на одного человека в семье. Например, если в составе семьи есть 5 человек, то сумма будет составлять 54 тысячи гривен.

Выплаты будут осуществляться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 года подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и относились к одной или нескольким таким категориям (получали соответствующие выплаты от Минсоцполитики), а именно:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Как можно оформить выплату и получить ее

Такое начисление выплачивается один раз, и его продолжительность зависит от бюджета программы.

Если семья эвакуируется средствами, предусмотренными ОВА, дополнительно обращаться за получением данной помощи не требуется, выплата будет произведена автоматически.

Однако если семья выезжает своими силами, то она должна обратиться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в переехавшем обществе с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Отдельная сумма для каждого будет начисляться на личные счета. Денежные средства также получить через Укрпочту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые семьи получат денежную помощь, если в их составе есть дети, оставшиеся без родительской опеки.