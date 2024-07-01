Піклувальники чи опікуни отримуватимуть допомогу на дитину: які є суми нарахувань

В деяких випадках сума є меншою за мінімальну

В Україні на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, нараховується допомога в розмірі від майже 6500 до 11 200 гривень. Вона призначається до набуття дитиною 18 років включно.

Така виплата надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Про це йдеться в законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Сума грошової допомоги та кому вона передбачена

2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування;

3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Згідно з законом, розмір допомоги становить:

на дітей віком до 6 років – 6407,50 гривень

на дітей з інвалідністю віком до 6 років – 8970,50 гривень

на дітей віком від 6 до 18 років – 7990,00 гривень

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень

Якщо на дитину оформлена пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (окрім та, що нараховується через інвалідність), то розмір такої виплати визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму, а для дитини з інвалідністю — 3,5.

Список документів для нарахування

заяву опікуна чи піклувальника; копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів); довідки про місячний розмір пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник; медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Варто зауважити, що є підстави для припинення допомоги

звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

усиновлення дитини, передача дитини батькам;

досягнення дитиною 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

влаштування дитини на повне державне утримання.

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