Піклувальники чи опікуни отримуватимуть допомогу на дитину: які є суми нарахувань
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В деяких випадках сума є меншою за мінімальну
В Україні на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, нараховується допомога в розмірі від майже 6500 до 11 200 гривень. Вона призначається до набуття дитиною 18 років включно.
Така виплата надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Про це йдеться в законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".
Сума грошової допомоги та кому вона передбачена
- 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування;
- 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Згідно з законом, розмір допомоги становить:
- на дітей віком до 6 років – 6407,50 гривень
- на дітей з інвалідністю віком до 6 років – 8970,50 гривень
- на дітей віком від 6 до 18 років – 7990,00 гривень
- на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 11 186,00 гривень
Якщо на дитину оформлена пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (окрім та, що нараховується через інвалідність), то розмір такої виплати визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму, а для дитини з інвалідністю — 3,5.
Список документів для нарахування
- заяву опікуна чи піклувальника;
- копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів);
- довідки про місячний розмір пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;
- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.
Варто зауважити, що є підстави для припинення допомоги
- звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
- усиновлення дитини, передача дитини батькам;
- досягнення дитиною 18-річного віку;
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;
- влаштування дитини на повне державне утримання.
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