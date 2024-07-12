Поможет онлайн-калькулятор: как украинцам узнать сумму будущей пенсии

Некоторые лица могут удивиться размеру начисления

На веб-портале Пенсионного фонда Украины можно самостоятельно подать заявление на оформление выплаты. Кроме того, онлайн можно узнать сумму будущей пенсии.

Для этого нужно воспользоваться онлайн-калькулятором и указать некоторые данные. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает OBOZ.UA.

По ее словам, даже предприниматели, имеющие высокие доходы и уплачивающие единый социальный взнос по минимальной зарплате, будут получать небольшую пенсию.

"И я такой эксперимент сделала: всем предложила зайти на портал Пенсионного фонда и посмотреть будущий размер своей пенсии. Все начали смотреть, у кого-то это было 18 тысяч, у кого-то – 2,5 тысячи ", — говорит она.

Чтобы узнать размер будущей пенсионной выплаты, нужно сделать:

зайти в кабинет и найти "пенсионный калькулятор", который уже содержит данные о зарплате и стаже с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), токена, Дія.Підпису или Bank ID НБУ;

выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста".

После этого вы сможете увидеть данные о размере будущих выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может из украинцев оформить пенсию в июле 2024 года.