Більше 15 тис грн пенсії: хто з українців має право на таку щомісячну виплату

Для оформлення нарахування треба подати відповідне посвідчення

Українці, які мають статус УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть вийти на відпочинок в 55 чи 50 років. Для цього треба мати певну кількість років стажу та відповідне посвідчення.

Як розповів експерт з пенсійних питать Сергій Коробкін, передає "На пенсії", загальний розмір пенсійної виплати для УБД не може бути менш як 4958 гривень. Однак для осіб з інвалідністю сума коливається від 8 500 до 15 347 гривень. залежно від групи.

Особа зі статусом УБД може вийти на пенсію за умови:

чоловіки при досягненні 55 років, якщо мають 25 років загального стажу;

жінки при досягненні 50 років, якщо є не менше 20 років стажу.

При оформленні дострокової пенсії необхідно мати відповідне посвідчення і підтвердити стаж.

"У цьому випадку пенсія розраховується на загальних підставах, як і звичайна пенсія за віком – залежно від кількості стажу і розміру заробітної плати людини. Зарплата так само визначається на підставі даних про сплату страхових внесків щонайменше за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Тобто розмір виплат прораховується індивідуально", — пояснив експерт.

Як він зауважує, з усіма надбавками розмір пенсії для УБД не може бути нижчим за 4958 гривні.

Крім того, є мінімальна виплати для осіб з інвалідністю:

І група – не менше 15 347 гривень;

ІІ група – не менше 12 396 гривень;

ІІІ група – не менше 8 500 гривень.

Резюмуючи, Коробкін наголосив, що оформляти пенсію чи соціальну допомогу можна за будь-якого виду інвалідності незалежно від віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть збільшити свої виплати у липні за допомогою надбавок.