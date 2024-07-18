Нацбанк дав свободу курсу: чого очікувати від долара найближчими днями

Є один чинник, який впливає на здорожчання валюти

На поточному тижні курс долара буде рости й на це вплине деякий фактор. Він пов'язаний з рішенням Національного банку України.

Регулятор прийняв нове рішення щодо лібералізації ринку. Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН.

За його словами, послаблення контролю над ринком дозволить збільшити/розширити:

можливості для співпраці українського та закордонного бізнесу;

до 120 дні повернення валюти аграріями від експорту, замість 90 днів;

асортимент оборонної продукції.

"А це веде до збільшення попиту на безготівкову валюту, вартість якої напряму впливає і на готівковий ринок", — пояснив Шевчишин.

Курс долара в Україні станом на 18 липня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 18 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,25 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,75 (купівля) та 41,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,46 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому коридорі коливатиметься курс долара на цьому тижні.