Нацбанк дав свободу курсу: чого очікувати від долара найближчими днями
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Є один чинник, який впливає на здорожчання валюти
На поточному тижні курс долара буде рости й на це вплине деякий фактор. Він пов'язаний з рішенням Національного банку України.
Регулятор прийняв нове рішення щодо лібералізації ринку. Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН.
За його словами, послаблення контролю над ринком дозволить збільшити/розширити:
- можливості для співпраці українського та закордонного бізнесу;
- до 120 дні повернення валюти аграріями від експорту, замість 90 днів;
- асортимент оборонної продукції.
"А це веде до збільшення попиту на безготівкову валюту, вартість якої напряму впливає і на готівковий ринок", — пояснив Шевчишин.
Курс долара в Україні станом на 18 липня
За даними порталу "Мінфін", у четвер, 18 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,25 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,75 (купівля) та 41,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,46 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому коридорі коливатиметься курс долара на цьому тижні.