Кличко обіцяв, але… В КМДА сказали, скільки часу потрібно на знесення корпусу "Більшовика" і ремонт Шулявського мосту

Шулявський шляхопровід у Києві "реконструюють" вже вісім років

Виявляється, роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві у 2024 році були повністю заморожені. Хоча раніше мер Віталій Кличко обіцяв, що всю розв’язку мають добудувати саме до середини 2024 року. До того ж у 2019 році він також обіцяв виконати роботи "до літа".

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу мають відновити після демонтажу будівлі цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") за наявності фінансування. При цьому лише процес знесення будівлі може тривати до кінця поточного року.

Такий висновок можна зробити з відповіді на запит "Телеграфу", наданої КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" (КП "ДБШТС") Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

"У зв’язку із введенням воєнного стану роботи на Об’єкті (мається на увазі реконструкція розв’язки на Шулявському шляхопроводі, — ред.) було призупинено. Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2024 рік фінансування Об’єкта не було передбачено, а у відповідності до п. 6.5 розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.12.2023 № 1107 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" заборонено виконання будь-яких робіт на об’єктах, щодо яких не передбачено фінансування за рахунок бюджетних коштів та виконання робіт понад встановлені Програмою обсяги фінансування капітальних вкладень і капітального ремонту. Станом на 09.01.2025 року жодні роботи на Об’єкті не проводяться", — йдеться у відповіді на запит видання.

За даними КП "ДБШТС", на даний момент на Шулявському шляхопроводі було виконано демонтаж існуючого аварійного шляхопроводу, будівництво нового шляхопроводу та підходів, організовано дорожній рух тимчасовими технологічними проїздами, здійснено реконструкцію підземного пішохідного переходу.

"Після демонтажу цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівельний завод" будуть виконуватися роботи по ІІ черзі будівництва Об’єкту. Відповідно до тендерної документації строк виконання робіт з демонтажу цеху №5 становить 5 місяців з дати передачі будівельного майданчика але не пізніше 25.12.2025. Строки завершення будівництва Об’єкта в цілому будуть залежати від наявності відповідного фінансування", — вказано у відповіді на запит.

Варто зазначити, що 13 січня 2025 року відбувся тендер на виконання робіт по демонтажу корпусу колишнього заводу "Більшовик", без яких неможливе продовження реконструкції Шулявського мосту. Переможцем стало ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво", яке запропонувало виконати роботи значно дешевше від початкової суми – за 80,55 млн грн проти 126,2 млн грн.

У КМДА також роз’яснили ситуацію з відсутністю на Шулявському мості адекватної інфраструктури, яка б мала допомогти пересуватися його поверхнею маломобільним громадянам.

"Зазначена у інформаційному запиті частина Шулявського шляхопроводу не є пішохідним переходом, а є технологічним проходом для обслуговування шляхопроводу. Рух пішоходів через Берестейський проспект здійснюється через підземний пішохідний перехід, який облаштований ліфтовими підйомниками", — повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Щодо звалищ сміття на будівельному майданчику під мостом, про які нещодавно писав "Телеграф", то в КМДА покладають провину за ситуацію на генпідрядника робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу. Нагадаємо, мова йде про компанію "Північно-Український Будівельний Альянс", яку пов’язують із давнім другом Віталія Кличка, ексдепутатом Київради від партії УДАР та експрезидентом корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Наразі прокуратура вимагає розірвати тендер з цим підрядником і скасувати договір через кричущі порушення.

"Генпідрядник відповідає за дотримання санітарних правил, техніку безпеки при виконанні робіт, за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт, а також систематичне прибирання будівельного майданчику. Після відновлення фінансування генеральним підрядником будуть вжиті заходи щодо приведення території Об’єкту до належного санітарно-технічного стану", — зазначено у відповіді на запит нашого видання.

"Телеграф" продовжуватиме вивчати ситуацію навколо важливих об’єктів столиці, і, зокрема, об’єктів мостової інфраструктури. Не перемикайтеся.