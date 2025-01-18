Путіну не залишили варіантів. Як Україна ламає план Росії в Придністров'ї

Щоб доставити до "ПМР" обіцяний газ, Москві доведеться домовлятися з Кишиневом

15 січня т.зв. Президент невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Вадим Красносільський за підсумками переговорів у Міністерстві енергетики Російської Федерації заявив, що "Газпром" відновить постачання газу у "у форматі надання гуманітарно-технічної допомоги".

Водночас він не назвав дату початку постачання газу з Росії. "Поки що йде обговорення технічних аспектів відновлення подачі газу", — сказав він.

Як раніше повідомлялося, з 1 січня "Газпром" припинив постачання газу, через що невизнана "ПМР" опинилася на межі банкрутства.

В Україні кажуть — домовлятимемося лише з Молдовою

Щоб російський газ потрапив до Молдови, він обов'язково має перетнути територію України. Іншого шляху немає.

Маршрут поставок газу в Молдову в обхід України через Туреччину, Болгарію і Румунію, все одно на шляху до Тирасполя (столиця невизнаної "ПМР") двічі перетинає територію України в Одеській області.

Однак Україна, як відомо, припинила транзит російського газу і відновлювати його не збирається. "Я вважаю, що транзит російського газу взагалі неприпустимий", — сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання журналістів про можливість транзиту через Україну в т.зв. "ПМР".

У зв'язку з цим "Телеграф" попросив Оператора ГТС України (ОГТСУ) прокоментувати можливість відновлення постачань російського газу до Молдови, а також ймовірні маршрути, обсяги та правові моменти постачань.

На сьогодні існують два маршрути транспортування газу через українську ГТС до Республіки Молдова, пояснили в офіційній відповіді ОГТСУ на запит "Телеграфу".

Маршрут №1 можливий із точок входу на західному кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною до точок виходу в Молдову в реверсному режимі (із заходу на схід): Гребеники та Олексіївка. Наявні вільні потужності (цього маршруту — ред.) можуть повністю забезпечити попит Республіки Молдова (включно з придністровським регіоном), запевнили в ОГТСУ.

Маршрут №2 можливий з точки входу з Румунії (у реверсному режимі з південного заходу на схід — ред.) Ісакча/Орловка-1 до точки виходу в Молдову Каушани. За цим маршрутом є вільні потужності, які також повністю забезпечать попит Республіки Молдова (включно з придністровським регіоном).

Чи можливе постачання газу в Молдову з Європи, хоча б суто теоретично? В ОГТСУ пояснили, що маршрут №1 відкриває доступ до ресурсу газу з центрально-європейських газових хабів, СПГ-терміналів у Німеччині, Польщі, Литві, Хорватії, норвезького видобутку тощо. Маршрут №2 дає змогу транспортувати газ із південно-європейських хабів, зокрема, з Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини, грецьких і турецьких СПГ-терміналів, Азербайджану (через трубопровід ICGB) тощо.

"Ми не можемо коментувати маршрути потенційних поставок газу в придністровський регіон. Оператор ГТС України веде взаємодію в усіх точках міждержавного з'єднання на кордоні Україна-Молдова з оператором ГТС Молдови компанією Vestmoldtransgaz", — заявили в ОГТСУ, відповідаючи на запитання щодо ймовірних поставок "Газпромом" так званого "гуманітарного газу" в придністровський регіон Молдови.

Водночас оператор пояснив, що ОГТСУ надає доступ до потужності в усіх точках з'єднання, щодо яких укладено угоду про взаємодію із суміжним оператором, зокрема, в точці входу Ісакча/Орловка-1.

В ОГТСУ вважають, що, "маршрут з точки входу Ісакча/Орловка-1 – Каушани може бути використаний для транспортування газу з південної Європи до Республіки Молдова, і будь-який замовник, який має договір транспортування природного газу і виконує всі необхідні умови цього договору, може отримати доступ до цієї потужності".

Тобто "Газпром", який з 1 січня не має договору на транзит газу через територію України, вочевидь, не може отримати доступ до ГТС України, а отже, не може самостійно доставити газ у т.зв. "ПМР". Однак зараз діє договір між оператором ОГТСУ та оператором ГТС Молдови — компанією Vestmoldtransgaz". Тобто правову підставу для доставки газу територією України в Молдову має Vestmoldtransgaz.

Позиція України завадить російським планам дестабілізації Молдови

Позиція Оператора ГТС України фактично руйнує план Росії вплинути на політичну ситуацію в Молдові, і зокрема на результати парламентських виборів, використовуючи штучно створений дефіцит газу та енергетичну кризу. План, за даними молдавських джерел, складався із трьох етапів. Перший етап — зупинка поставок газу, нібито через небажання Кишинева платити за боргами.

Другий етап — енергетична криза на правому і лівому берегах Дністра, з переростанням ситуації в гуманітарну катастрофу в придністровському регіоні. Третій етап плану — на горизонті весь у білому з'являється Путін і рятує своїх прихильників у сепаратистському анклаві шляхом постачання гуманітарного газу (хто пам’ятає, схожу схему з "білими" гуманітарними конвоями Росія провернула на Донбасі у 2014 році – ред.).

Для реалізації цього плану Путіну потрібно було організувати постачання "гуманітарного газу" напряму без участі Кишинева в придністровський регіон, як це було з доставкою "гуманітарних конвоїв" в український Донецьк. У такий спосіб населенню Молдови проштовхували тезу — залишайтеся з Росією і у вас буде дешевий газ (електрика, тепло тощо), адже "Москва своїх не бросає".

Саме тому "Газпром", один із найбільших видобувачів газу у світі, раптом почав обговорювати можливість його закупівель для т.зв. "ПМР" на європейському ринку. Це зокрема потрібно для того, щоб виключити контакти російського "Газпрому" з Україною.

Однак у своїй відповіді на запит "Телеграфу" ОГТСУ чітко дав зрозуміти, що для постачань газу в проросійську "ПМР" Росія має домовлятися з конституційною владою Молдови. І такі умови для росіян створені позицією України. А це повністю спростовує тезу про те, що РФ здатна самостійно допомогти своїм прихильникам в анклаві.

У "Газпрому" варіантів немає?

"Телеграф" попросив прокоментувати молдавських експертів у галузі енергетики можливість відновлення "Газпромом" поставок газу в придністровський регіон Молдови.

"Технічна можливість поставок газу через Трансбалканський трубопровід у Молдову у "Газпрому" є", — розповів "Телеграфу" колишній радник президента Республіки Молдова в енергетичній сфері, один з авторів звіту про фінансування Росією сепаратистського анклаву Серджіу Тофілат. Він пояснив, що Росію і Туреччину з'єднують два газопроводи — Турецький потік і Блакитний потік (див. карту вище — Ред.). Турецький потік зайнятий газом для поставок до Сербії та Угорщини. Там немає вільних потужностей. Але через Блакитний потік можливі поставки газу в Молдову. Він виходить на Трансбалканський газопровід у точці ГІС Странжа-1, і там потужностей більш ніж достатньо (для поставок газу в Молдову — ред.). "Було б бажання", — вважає Сержіу Тофілат.

Але при цьому варіанті транспортування газу "Газпрому" потрібно буде домовлятися з Україною, уточнив він.

"Якщо газ надходитиме в реверсному режимі через ГІС Орлівка (Одеська область – ред.), не виключаю що транзит буде можливий, з умовою, що за нього розраховуватиметься стороння компанія на запит "Газпрому", — припустив Сергій Тофілат. "Це проблеми росіян, як доставити газ до кордону Молдови", — сказав він.

Коментуючи вартість т.зв. "гуманітарного газу", молдовський експерт сказав, що згідно з договором, "Газпром" зобов’язаний доставити газ до кордону Республіки Молдова, відповідно бере на себе всі транспортні витрати. В іншому випадку "Газпром" має запропонувати зміну умов договору (зазначимо, призупинивши постачання газу до придністровського регіону Молдови, "Газпром" не розірвав довгостроковий договір на постачання газу з компанією Молдовагаз).

Гуманітарний газ не врятує "ПМР" від банкрутства

За словами Сержіу Тофілата, поки що невідомо, який обсяг "гуманітарного газу" має намір поставляти в придністровський регіон Росія. Водночас Сержіу Тофілат припустив, що скоріше за все "гуманітарного газу", який збирається постачати Газпром до Молдови, вистачить тільки для потреб населення і вироблення електроенергії на Молдавській ДРЕС в обсягах достатніх винятково для внутрішнього споживання т.зв. "ПМР". Продавати електроенергію на правий берег, як це було раніше, Молдавська ГРЕС не буде, вважає він.

Однак у цьому випадку, без продажу електрики молдавським споживачам на правому березі Дністра, т.зв. ПМР втратить третину надходжень до бюджету. "Довго так вони не протягнуть", — вважає молдавський експерт.

Як раніше писав "Телеграф", продажі електроенергії підприємствам на правому березі Молдови, а також експорт продукції небагатьох дуже енергоємних підприємств невизнаного Придністров’я забезпечували майже 60% бюджетних доходів т.зв. "ПМР".

Такої ж думки екс-міністр енергетики Республіка Молдова Віктор Парликов: обмежені обсяги газу, які постачатимуться в придністровський регіон, не вирішують проблему економічної життєздатності регіону. Без постачання електрики на правий берег Молдови, за яку молдавські споживачі справно платили, придністровському регіону важко буде виконувати бюджетні зобов'язання, — вважає ексміністр. На його думку, найімовірніше, Росія буде шукати можливість (в інший спосіб — ред.) компенсувати випавші доходи "ПМР".