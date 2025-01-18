Українець проведе чотири роки у в'язниці. Він не з'явився за повісткою в ТЦК через хвору матір (рішення суду)

Військовозобов'язаного визнали придатним до служби

Усі військовозобов'язані чоловіки повинні приходити до територіальних центрів комплектування (ТЦК) за врученими повістками, а не дотримання цього тягне кримінальну відповідальність. Так, чоловіка з Полтавщини засудили за схожий злочин на 4 роки позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Зазначається, що торік чоловік не з'явився до ТЦК за повісткою через хворобу матері, але документально це він не змін підтвердити.

За постановою суду, чоловік визнав свою провину, але просив виправдати його. Під час допиту слідчі з'ясували, що спочатку чоловік мав статус "Обмежено придатний", який у 2024 році підтвердив у місцевій лікарні. Відповідні документи він поштою направив до ТЦК, де наголосили, що за чинним законодавством, особа придатна до служби.

Згодом чоловіку вручили повістку, але він написав відмову за присутності працівників ТЦК. Проте це не звільнило його від військових обов'язків. Тривалий час чоловік ігнорував повістку, зазначаючи, що відправляв до відомства документи по догляду за хворою матір'ю. Але цими документами виявилась довідка від сімейного лікаря, без документів МСЕК.

Тобто хронічні хвороби матері не мають підстав для отримання інвалідності та того, щоб чоловік доглядав за нею. Під час проходження ВЛК у чоловіка виявили кілька захворювань.

"Згідно з карткою обстеження та медичного огляду № 1070 та довідки ВЛК від 20.06.2023 і від 27.07.2022 особа має діагноз ВЛК хронічний геморой ст. ІІ, хронічна двобічна сенсорна глухуватість ІІ ступеню; на підставі ст. 43 п. "б", ст. 36 п. "б" обмежено придатний, а на підставі ст. 43 "в" придатним до військової служби", — йдеться у постанові.

За даними працівників ТЦК, чоловіку було складено бойову повістку про відправку у військову частину, яку він відмовився отримувати через не бажання служити. Обвинуваченого тоді попередили, що відмова від отримання повістки потягне кримінальну відповідальність.

Наразі суд визначав чоловіка винним і призначив йому 4 роки позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обмежено придатний українець одержав три роки в’язниці.