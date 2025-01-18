Водохреща 19 січня за старим стилем: що не можна робити цього дня

А сьогодні, 18 січня, відзначається водохрещенський Святвечір

Велике церковне свято Водохреща після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар відзначалося 6 січня. Однак є частина віруючих, які відзначають свято за старим стилем — 19 січня. А сьогодні, 18 січня відзначається хрещенський святвечір. Дізнайтесь, які є традиції та заборони на цей день.

Водохреща 19 січня — традиції та заборони

Хрещення Господнє — велике церковне свято, яке за старим стилем відзначається 19 січня. Цього дня віруючі вшановують обряд хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, проведений Іоанном Хрестителем. У це свято існує традиція освячення води — віруючі ходять у храми з водою та освячують її там після богослужіння.

Крім того, за традицією на Водохреща люди купаються в ополонках. Вважається, що купання в ополонці на Водохреща приносить здоров’я та загартовує дух.

Що не можна робити на Водохреща 2025

Не можна плювати і кидати сміття в водохресну ополонку.

Заборонено лаятись і лихословити поряд із освяченою водою, інакше вона втратить свої властивості.

На Водохреща не можна сваритись, бажати зла іншим, займатися магічними ритуалами.

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